Goedkeuring Duitse miljardensteun aan Lufthansa tijdens coronacrisis nietig verklaard

De zaak bij het Hof werd aangespannen door Ryanair. Dat haalt nu dus zijn slag thuis. Het gerecht van de EU in Luxemburg verklaarde woensdag het besluit van de Europese Commissie nietig, omdat haar beoordeling “verschillende fouten bevatte”.

Zo zou de Commisie ten onrechte hebben geoordeeld dat Lufthansa niet in staat was om financiering op de markten te vinden voor al haar behoeften. Een tweede fout was niet te vereisen dat er een mechanisme werd ingesteld om Lufthansa ertoe te stimuleren de kapitaalinjecties van Duitsland zo snel mogelijk terug te kopen. Het Hof wijst er ook op dat het niet juist was om te ontkennen dat Lufthansa een aanmerkelijke marktmacht heeft op bepaalde luchthavens. Door bepaalde toezeggingen te aanvaarden werd tot slot de daadwerkelijke mededinging op de markt niet gewaarborgd.