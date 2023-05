Burgerbeweging Code Rood plant “massale actieweek” tegen Engie

Burgerbeweging Code Rood heeft woensdag aangekondigd dat het een “massale actieweek” tegen energieleverancier Engie plant. “Code Rood is terug”, zegt de brede coalitie van burgers en actiegroepen. Van 5 tot en met 9 juli zullen verschillende acties van burgerlijke ongehoorzaamheid plaatsvinden tegen faciliteiten van Engie.

De actiegroep zag vorig jaar het licht en hield in oktober een eerste actie tegen TotalEnergies. Ongeveer 1.200 burgers blokkeerden toen een weekend lang de toegang tot de vestiging van TotalEnergies in Feluy (Henegouwen) en een depot in Wandre (Luik).

Nu kiest Code Rood voor een actieweek om zijn pleidooi voor een fossielvrije en sociaal rechtvaardige samenleving kracht bijzetten. “Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen heeft een hoge prijs. Ze brengt ons klimaatrampen, torenhoge energierekeningen, mensenrechtenschendingen en neokolonialisme, oorlogen en conflicten. De klimaatwetenschap is glashelder: er is geen ruimte voor nieuwe fossiele infrastructuur”, zegt woordvoerder Gert-Jan Vanaken.

“Van 5 tot en met 9 juli, net nadat de federale regering de controversiële nucleaire deal met Engie plant af te ronden, zullen acties plaatsvinden die gericht zijn tegen de energiemultinational”, aldus Vanaken. Volgens de beweging blokkeert Engie de energietransitie door te blijven investeren in fossiele brandstoffen. Code Rood is ook bezorgd om de verouderde kerncentrales van Engie en de onveiligheid van kernenergie in het algemeen.

De komende weken organiseert Code Rood infosessies en actietrainingen in heel België.