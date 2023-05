Voorzitter Audrey Hanard na opeenvolging van schandalen: “Bpost zal hier sterker uitkomen”

De voorzitster gaf toe dat het postbedrijf momenteel moeilijke tijden beleeft. Bpost zou zich schuldig gemaakt hebben aan illegale afspraken bij het binnenhalen van de concessie om kranten te bedelen. Uit een interne audit van Bpost bleek ook dat het bedrijf de overheid voor andere contracten mogelijk te veel aanrekende.

Hanard zei “de frustratie van de aandeelhouders” te begrijpen, maar kon tegelijk niet echt nieuwe elementen aanreiken die het vertrouwen herstellen. Er lopen nog onderzoeken en ook de zoektocht naar een nieuwe CEO is nog niet afgerond. Dat laatste is volgens Hanard “een prioriteit voor de raad van bestuur”, maar een exacte timing kon ze niet geven. De voorzitster zei ook nog “niet te kunnen uitsluiten dat er nog gevolgen zullen zijn” van de lopende onderzoeken. Maar ze verdedigde wel de huidige bestuurders die volgens haar niet hebben deelgenomen aan de inbreuken.

Audit

Hanard reageerde ook op de artikels in de pers van de jongste dagen over Bpost. Zo bijvoorbeeld de berichtgeving dat de audit niet naar behoren werd uitgevoerd. “Ik betreur dat ten zeerste (...) Onze aanpak is door verschillende deskundigen geëvalueerd en we blijven er achter staan.”

Interim-CEO Philippe Dartienne gaf dan weer uitleg bij de maatregelen die het bedrijf heeft genomen inzake ‘compliance’. Zo is er een e-learningprogramma ingevoerd waarbij alle werknemers uitleg krijgen over de waarden van bpost en over hoe ze zich moeten gedragen (code of conduct). Collega’s kunnen ook wangedrag binnen het bedrijf melden via een intern klokkenluidersysteem, aldus Dartienne. “Ik heb vertrouwen in het personeel en in het management”, beklemtoonde de CEO ad interim. Het wangedrag werden begaan door een kleine minderheid en heeft niets te maken met het overgrote deel van het personeel, klonk het nog.

Geen stemming

Zoals gevraagd door bevoegd minister Petra De Sutter zal er woensdag op de algemene vergadering niet gestemd worden over de kwijting van de bestuurders en over het gewijzigd bezoldigingsbeleid bij Bpost. Dat gebeurt op vraag van de referentie-aandeelhouder, bevestigde Hanard bij aanvang van de zitting. Zonder kwijting kunnen bestuurders eventueel aansprakelijk worden gesteld.

Op de AV van Bpost zijn iets meer dan 123 miljoen aandelen aanwezig, zo’n 61 procent van het kapitaal. Er kan dus geldig vergaderd worden. In de zaal zitten ook enkele particuliere aandeelhouders.