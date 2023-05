Ahold Delhaize krijgt 382 miljoen terug van fiscus

Het dossier draait om de interne verkoop in 2018 van de Amerikaanse winkels van Delhaize, na de overname van de Belgische groep door het Nederlandse Ahold in 2016. Het fusiebedrijf verhuisde de Amerikaanse Delhaize-winkels - actief onder de naam Food Lion en Hannaford - naar de vennootschappen waarmee Ahold zijn Amerikaanse ketens aanstuurde.

Volgens de fiscus waren de winkels echter meer waard dan de Nederlanders ervoor betaalden. Hij eiste 382 miljoen euro van de retailer, die het bedrag uiteindelijk vorig jaar stortte, maar zich ertegen bleef verzetten.

Dat verzet bleek succesvol, want eind maart beklonk Ahold Delhaize een overeenkomst met de belastingdienst. “Die bevestigt ons oorspronkelijke standpunt dat de correctie ongegrond was”, zei Ahold Delhaize-woordvoerder Rene Struijs aan De Tijd. “Op basis van de overeenkomst verwacht Ahold Delhaize zijn uitstaande vordering volledig terug te krijgen. Dat heeft geen invloed op de winst- en verliesrekening en we verwachten de liquide middelen in het tweede kwartaal te ontvangen.”