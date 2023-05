Pakistaanse autoriteiten blokkeren mobiel internet en grootste sociale media: politie massaal aanwezig na arrestatie Imran Khan

De Pakistaanse overheid heeft woensdag de toegang tot mobiel internet en tot de belangrijkste socialemediaplatforms afgesloten. In de hoofdstad Islamabad zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het is in Pakistan erg onrustig geworden na de arrestatie van de voormalige premier Imran Khan dinsdag.

Op vraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken werden onder andere Twitter, Facebook en YouTube geblokkeerd, zegt een woordvoerder van de Pakistaanse telecomautoriteit PTA. De beslissing om sociaalnetwerksites te blokkeren werd dinsdag genomen, nadat video’s van rellen begonnen te circuleren. Het is nog niet duidelijk hoe lang die maatregel van kracht blijft.

De voormalige Pakistaanse premier Imran Khan is dinsdag gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn aanhangers waren daarna op verschillende plaatsen in het land de straat opgetrokken om te protesteren. Ze staken ook voertuigen in brand en bestormden militaire gebouwen. De politie moest waterkanonnen en traangas inzetten.

Alleen al in Punjab, de dichtstbevolkte provincie van het land, werden 945 mensen gearresteerd. In die provincie zijn bij de rellen ook 130 politiemensen gewond geraakt, zo deelt de politie woensdag mee.

Khan zal woensdag voor de rechter verschijnen. Om veiligheidsredenen zal de zitting niet in een rechtszaal plaatsvinden, maar wel in een versterkt politiegebouw. In de hoofdstad Islamabad worden duizenden paramilitaire troepen en agenten ingezet om de orde te handhaven.