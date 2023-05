Air New Zealand installeert stapelbedden in vliegtuigen

Voor passagiers in economyclass kan het een hele uitdaging zijn om op langeafstandsvluchten even te kunnen slapen. Air New Zealand denkt met stapelbedden een oplossing te bieden.

De luchtvaartmaatschappij zal op vluchten tussen Nieuw-Zeeland (Auckland) en de Amerikaanse steden New York en Chicago - vluchten die minstens 15 uur duren - slaapsessies van vier uur in een stapelbed aanbieden. Daarvoor zal in de vliegtuigen een “slaapzone” met zes stapelbedden, ‘Skynest’ genaamd, geïnstalleerd worden.

De dienst, beschikbaar vanaf september 2024, wordt niet gratis. Air New Zealand denkt aan een prijs van 400 tot 600 Nieuw-Zeelandse dollar per sessie, omgerekend zowat 230 tot 350 euro. Wie na afloop van de sessie nog aan het slapen is, “zal op een beleefde manier wakker gemaakt worden”.

Air New Zealand lanceerde eerder al ‘Skycouch’ op de vluchten tussen Auckland en New York. Daarbij wordt een rij van drie zitjes in economyclass omgevormd tot een zetel/bed.