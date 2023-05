Sint-Niklaas

Benidorm bastard Marcel Van Brussel is op 93-jarige leeftijd overleden. Naast zijn rol in het bekende tv-programma waar hij als senior grappen en grollen uithaalde met voorbijgangers, was Marcel ook een bekend figuur bij tal van verenigingen in Sint-Niklaas. “Hij haalde altijd en overal fratsen uit, zelfs met zijn leerlingen op school”, vertelt dochter Elly.