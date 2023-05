Colruyt in hevige discussie met Mondelez: mogelijk geen Prince, Côte D’or, Oreo, Philadelphia,... in de rekken

Colruyt is in een hevige discussie verwikkeld met voedingsproducent Mondelez, dat zijn prijzen wil verhogen. Omdat het een van de grootste spelers is, dreigen er lege rekken voor onder meer Lu, Milka, Oreo, Côte D’Or, Stimorol en Philadelphia.

Wie gaat shoppen bij Colruyt, Okay of Spar ziet in verschillende rekken affiches hangen met daarop de boodschap dat het product tijdelijk niet beschikbaar is, omdat ze “in overleg zijn met de leverancier om de laagste prijs te kunnen aanbieden”. En het gaat dus niet om de minste merken, maar wel om populaire koekjes zoals die van Prince, Pim’s, Cent Wafers, Oreo, Petit Beurre, ... En ook bij de chocolade is het prijs. Daar kunnen er – afhankelijk van de winkel – gaten zijn in het assortiment van Milka of Côte D’Or.

Reden daarvoor is dat Colruyt het momenteel hard speelt in een prijzendiscussie met multinational Mondelez. “Er werd een jaarakkoord voor het hele jaar 2023 gesloten met onze leverancier Mondelez”, zegt woordvoerster Eva Biltereyst van Colruyt Group. “Ondanks het gesloten akkoord liet Mondelez ons weten dat zij een nieuwe, substantiële tariefwijziging willen doorvoeren. Wij gaan niet akkoord met de nieuwe vraag voor tariefstijging.”

Op Collect&Go zie je ook dat verschillende producten van Prince momenteel niet beschikbaar zijn — © red

“Vorig jaar waren er uitzonderlijke situaties met onder andere stijgende energieprijzen en stijgende grondstofprijzen. Op dat moment was het duidelijk dat uitzonderlijke situaties vroegen om uitzonderlijke maatregelen. We gingen dan ook met onze leveranciers rond de tafel zitten om te bekijken hoe we er samen voor konden zorgen dat iedere schakel in de ketting een bijdrage moest leveren in verhouding tot diens mogelijkheden, waarbij wij er als groep alle baat bij hebben dat het voor onze leveranciers ook haalbaar bleef.”

“Vandaag is die situatie helemaal anders en zijn grote tariefstijgingen voor ons niet meer te verantwoorden. Leveranciers hebben zich, net als ons, kunnen voorbereiden op stijgende kostenposten met een blijvende impact, zoals bijvoorbeeld de loonkost. Anderzijds zien we ook dat energieprijzen en grondstofprijzen dalen. Wij zouden een tariefdaling van onze leveranciers dan ook eerder te rechtvaardigen vinden”, aldus Biltereyst.

Maar het gevolg van de discussie is dus dat er momenteel geen stock aangeleverd wordt van Mondelez-producten. “Het is niet mogelijk om te zeggen welke producten er wel of niet zijn”, zegt Biltereyst. “Dat hangt af van de stock die er winkel per winkel nog is. Voorspellen hoelang dit zal duren, is ook niet mogelijk. We hopen dat het snel voorbij is. En intussen hebben we voldoende andere bekende of eigen merken als alternatief.”

Het is niet de eerste keer dat supermarkten lege rekken hebben omwille van prijsdiscussies. Zo lagen Lidl en Delhaize vorig jaar ook overhoop met Danone, waardoor er even geen yoghurt van dat merk was. En Colruyt haalde eerder ook al eens Nutella uit de rekken om druk te zetten op producent Ferrero. Het blijft nu eenmaal een belangrijk wapen van de supermarkten in zulke discussies: het merk tijdelijk uit de rekken halen, in de hoop dat de andere partij zwicht.