15 kinderen verdronken en 25 anderen vermist bij schipbreuk in Nigeria

Bij een schipbreuk op een rivier in de Nigeriaanse staat Sokoto, zijn dinsdag zeker vijftien kinderen verdronken. Zo’n 25 andere kinderen worden nog vermist.

De kinderen, die afkomstig zijn uit het dorp Dundeji, gingen hout halen in het bos aan de andere kant van de rivier Shagari toen hun overbeladen boot kapseisde. Dat verklaarde een plaatselijke verantwoordelijke, Aliyu Abubakar, die de reddingsoperatie overzag.

“De plaatselijke hulpdiensten hebben vijftien lichamen - dat van dertien meisjes en twee jongens - geborgen”, aldus de verantwoordelijke. “Er werd ons gezegd dat op het vaartuig een veertigtal kinderen zaten, wat maakt dat er nog altijd 25 kinderen vermist zijn”, vervolgde hij. Duikers zochten dinsdagavond nog altijd verder naar mogelijke slachtoffers.

De kinderen uit het dorp hebben de gewoonte om elke ochtend de rivier over te steken om hout te gaan zoeken dat ze vervolgens in het dorp en in de omliggende gemeenten verkopen om wat geld te verdienen voor hun familie.

De staat Sokoto is een afgelegen, landelijke regio in het noordwesten van Nigeria en een van de armste staten van het land. Ongevallen met boten komen er, net zoals in de rest van Nigeria, vaak voor. Dat komt omdat de vaartuigen vaak overbeladen zijn, te snel gaan, niet goed onderhouden zijn en de vaarregels niet worden gerespecteerd.