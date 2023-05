Vader (31) vergrijpt zich aan eigen dochter: “Ze gaat dit heel haar leven met zich meedragen”

Een 31-jarige man uit Balen heeft zijn eigen dochter in Geel seksueel misbruikt toen ze tussen 7 en 9 jaar oud was. De feiten kwamen aan het licht na het bezit van duizenden beelden van kindermisbruik. De dertiger riskeert vijf jaar cel, deels voorwaardelijk. “Het misbruik van een onschuldig weerloos kind, laat staan je eigen dochter, is walgelijk”, luidde het woensdag op de rechtbank in Turnhout.

116.096 foto’s en ook 2.963 video’s van kindermisbruik. De speurders ontdekten vorig jaar deze grote hoeveelheid aan compromitterende beelden in de smartphone van de 31-jarige G. uit Balen. Het onderzoek naar de man startte na een tip van Google over de verspreiding van kinderporno. Het bleef uiteindelijk niet bij afbeeldingen van onbekende kinderen. “Er waren ook beelden bij van zijn eigen dochter terwijl ze zich aan het uitkleden was”, vertelde meester Lars Michiels, de advocaat van het meisje.

“Niet veel later kwam ook aan het licht dat hij zijn eigen dochter seksueel had misbruikt. Het meisje vertelde toen ze tien jaar was aan haar zorgjuf op school dat haar eigen vader seksuele toenadering had gezocht. Als het meisje zei dat het moest stoppen toen hij haar aanraakte, deed hij vaak gewoon verder. Het kind gaat deze feiten heel haar leven met zich meedragen.”

Ook de moeder van het meisje, de ex-partner van G., stelde zich woensdag burgerlijke partij. In augustus vorig jaar stond plots een inspecteur van de politie voor haar deur in het onderzoek naar het misbruik. “Ze heeft er nachten van wakker gelegen en heeft er ontzettend veel stress van gehad”, stelde meester Tessa Van Lommel.

Weerloos kind

Het Openbaar Ministerie sprak woensdag van verschrikkelijke feiten, die zich vooral afspeelden in de toenmalige woning van G. in Geel. Zijn dochter uit een eerdere relatie verbleef deels bij haar papa.

“Hij zag het als een ziekte, maar de drang was te groot. Hij raakte opgewonden van naakte kinderen en vooral van hun ontblote voetjes”, schetste procureur Hanne Hendrickx. “Het misbruik van een onschuldig en weerloos kind, laat staan je eigen dochter, is walgelijk. Hij kan wel spijt hebben en beseffen dat hij fout was, maar hij heeft zelf nooit het initiatief genomen om hulp te zoeken.” De aanklager vorderde een gevangenisstraf van vijf jaar, deels met probatie-uitstel.

Begeleiding

Volgens de raadsman van G. wil zijn cliënt zijn verantwoordelijkheid opnemen en heeft hij intussen al hulp gezocht om zich te laten begeleiden voor zijn problematiek. “Omdat er geen penetratie is geweest, is er geen sprake van verkrachting enkel van aanranding”, pleitte meester Pieter De Wit. “Mijn cliënt voelde zich niet goed in zijn vel. Hij was op jonge leeftijd vader geworden en had een toxische relatie met zijn partner. Hij wil de kans krijgen om zijn begeleiding verder te zetten. Het is zijn grootste wens om ooit zijn dochter opnieuw recht in de ogen te kunnen kijken.”

G. betuigde op de rechtbank zijn spijt. “Ik had veel aan mijn hoofd en heb slechte beslissingen gemaakt”, stamelde de man.

De rechtbank doet een uitspraak op 7 juni.