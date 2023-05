IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Busje komt zo, gerstenat vloeit al rijkelijk, zorgen even vergeten en doodop maar toch een slapeloze nacht

Ook na de reguliere competitie blijft het plezant in provinciale, iets waar wij maar geen genoeg van krijgen. Terwijl velen volop genoten van het eerste vrije weekendje in maanden, maakten de ploegen in de eindronde en barrage nog overuren. Vooral de winnaars beleefden daar volop plezier aan, zo leerden toch hun bijdrages op de sociale media. Geen eindronde meer voor SC Blankenberge na de rechtstreekse promotie naar derde afdeling, maar de kustploeg veroverde in Waregem wel de West-Vlaamse beker ten koste van Moen.

1. De bus op

Vorige week stond hier ‘Het vliegtuig op’. We hadden het toen over SK Westrozebeke, waar zowat de helft van de ploeg na de reguliere competitie en nog voor de start van de eindronde een tripje maakte naar Ibiza. Het werkte, want Victor Landuyt, ook perschef bij Club NXT en een van de spelers die erbij was op het Spaanse eiland, liet zondagmiddag kort na de match meteen weten: ‘Ibiza heeft z’n vruchten afgeworpen: Westrozebeke-Zonnebeke: 2-1’.

Minder spectaculair dan het vliegtuig maar wel handig tijdens de eindronde, wanneer de verplaatsingen dikwijls groter zijn dan tijdens het reguliere seizoen: de bus. De spelers van GS Voormezele stapten zondag alvast gelukkig en feestend de ingelegde bus op na de 3-4-zege in Oostkamp. De buren van Sassport Boezinge hadden in de interprovinciale eindronde minder reden tot juichen, maar zij legden dan ook drie minibusjes in voor het duel in het Antwerpse Tisselt. Het spreekwoord ‘Samen uit, samen thuis’ indachtig hadden ze misschien ook beter met z’n allen één grote bus genomen.

2. Boottochtje met het gezin

Zo spectaculair als de spelers van SK Westrozebeke bereidde VV Koekelare-trainer Dieter Vandendriessche de eindronde niet voor. Hij genoot gewoon van een boottochtje met het gezin. De uitkomst was wel dezelfde, want beide ploegen overleefden de eerste ronde en kijken elkaar zondag zelfs in de ogen. Mits winst verhuist Vandendriessche met promotie op zak naar Diksmuide.

© rr

3. Gedachten verzetten

De één zijn dood is de ander zijn brood. Oudenburg schakelde Ingelmunster uit, dat zijn supporters had uitgenodigd om de verplaatsing mee te maken met … de bus. ‘Onderweg naar promotie’, schreef Frederik Demeyere. Een opsteker voor de speler van Oudenburg, want het waren en zijn nog altijd moeilijke tijden voor hem. Net als zijn ouders werkt Demeyere voor Delhaize, waar het al weken onrustig is door stakingen en protest van het personeel tegen de verkoopplannen van de directie. Het voetbal en de wenkende promotie konden even de gedachten van de hele familie verzetten.

© rr

4. Pintjes en champagne

Het is nog even wachten op het verlossende nieuws, maar de derdeprovincialers die de eerste match van de eindronde wonnen, mogen zich opmaken voor een verblijf in tweede provinciale. Bij Dosko Sint-Kruis, waar Victor Verheyen – de zoon van Gert – opnieuw scoorde, bouwden ze na de 1-3-zege in Otegem alvast hun feestje en dronken ze hun pintjes. En waren ze ook gul, want ze trakteerden de buren van kampioen Daring Brugge met ... champagne. Santé!

© rr

5. Behoud toch op het veld afgedwongen

Ze dreigden nog met een juridische veldslag, maar uiteindelijk dwong SK Beveren-Leie op het veld het behoud in tweede provinciale tussen de lijnen af. De Waregemnaars wonnen hun barragematch tegen Dosko Kanegem immers met 4-3. Wat er met de procedure tegen de bond moet gebeuren, bleek zondag weer even het verste van hun zorgen.

6. Geen voorbeeld genomen aan de trainer

Wat een zondag voor Marc Dawyndt, trainer van vierdeprovincialer KV Koksijde Oostduinkerke. In de voormiddag liep hij in Puurs de marathon in 3 uur en 52 minuten. Een schitterende prestatie waar zijn spelers na de middag in de eindronde echter geen voorbeeld aan namen. De trainer liep zich uit de naad, de spelers niet. KVKO verloor met liefst 1-6 van Avelgem B en vloog kansloos uit de eindronde. Marc Dawyndt was doodop maar kende toch een slapeloze nacht.

© rr

7. Dankbaarheid ondanks afscheid na degradatie

Zes seizoenen bij dezelfde club, het is niet elke trainer gegeven. Tim Langeraet mocht het wel meemaken bij Dosko Beveren. Met hoogtes (de titel van vorig seizoen) en laagtes (de degradatie van dit seizoen), zoals hij zelf zegt, maar dankbaar tot in het diepste van zijn hart. Na zes jaar was zijn tijd gekomen, maar Dosko Beveren en Tim Langeraet bewijzen dat je ook als vrienden uit mekaar kan gaan. “Ik wens de club dan ook het allerbeste in de toekomst. Dankbaar voor de voorbije zes schitterende jaren”, schreef de trainer bij het afscheid. Het traantje kon je er zo bij bedenken.

© rr

8. Wanneer God zegt dat het kan

Chris Plaisier is een belangrijke leverancier van items voor deze rubriek. Na de laatste match in de reguliere competitie ging de trainer van SK Staden nog even uit de bol met zijn spelers, waarna hij tijd had om de ontknoping in de Italiaanse titelstrijd te volgen. Tot zijn grote vreugde kroonde Napoli zich met goedkeuring van God – niemand minder dan Diego Maradona – tot kampioen.

© RR

9. De Jordy Timperman van de eindronde

Zarren-spits Jordy Timpeman kroonde zich tijdens de reguliere competitie tot West-Vlaams topschutter. Zijn 53 doelpunten zal uiteraard niemand kunnen evenaren in de eindronde, maar enkele jongens bewezen in de eerste ronde dat hun bobijntje nog lang niet af is. Gianni Jooris (Diksmuide B) en Kris Mahieu (Oudenburg) scoorden elk drie keer, terwijl Nils Haezebrouck (Oostkamp B), Kristof Notredame (Voormezele) en Sybren Rutten (Avelgem B) de netten twee keer deden trillen.

10. Om deze week naar uit te kijken

Naar de inschrijvingen voor volgend seizoen in elk geval, want dan weten we met z’n allen al meer over wie straks zeker promoveert. Dit weekend wordt in de eindronde echter sowieso nog een volledig programma afgewerkt.

In de interprovinciale eindronde is SV Diksmuide nog de enige West-Vlaamse overlever na de eliminatie van Boezinge en WS Lauwe. Na de verplaatsing naar Vlaamse Ardennen krijgt de Boterploeg zaterdag het bezoek van het Limburgse Achel.

In tweede provinciale neemt Koekelare het dus op tegen de Ibiza-jongens van Westrozebeke. Even interessant wordt Avelgem-Ardooie. De winnaars van beide matchen mogen allicht naar eerste.

In derde provinciale ziet het er dus naar uit dat de overlevers van de eerste ronde promoveren. Hun onderlinge matchen komend weekend doen er allicht niet meer toe. De barrage in derde is wel nog belangrijk. Na de nederlaag in Oostrozebeke mag Zillebeke thuis niet verliezen van Damme of degradatie naar vierde is een feit.

In vierde provinciale tot slot staan er vier matchen in de tweede ronde op het programma. In principe promoveren zeven van de acht ploegen. Wie wordt het ongelukkige slachtoffer?

