Opnieuw een dode bij Israëlische aanval in Gazastrook

Volgens Palestijnse veiligheidsbronnen werden militaire installaties en faciliteiten van Islamitische Jihad getroffen. Het Israëlische leger meldt dan weer dat de aanval was gericht op extremisten die zich op een raketlanceerplatform bevonden. Volgens ziekenhuisverslagen is ten minste één Palestijn gedood en zijn twee anderen gewond geraakt.

Het Israëlische leger had in de nacht van maandag op dinsdag al verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op het Palestijnse gebied. De actie had als doel om drie hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad uit te schakelen. Volgens Palestijnse bronnen werden in totaal dertien mensen gedood, onder wie vier vrouwen en vier kinderen. Later op de dag kwamen nog eens twee Palestijnen om het leven bij een luchtaanval op een voertuig in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook.

Verschillende groeperingen in de Gazastrook kondigden vergeldingen aan. In de nacht van dinsdag op woensdag bleef het desondanks rustig. Israël blijft echter in verhoogde staat van paraatheid. Scholen in het grensgebied aan de Gazastrook blijven gesloten.