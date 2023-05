Bulgaarse Eurocommissaris naar voren geschoven als premier

Gabriel “zal onze kandidaat voor de functie van premier zijn”, zo verklaarde partijleider Boïko Borissov woensdag. Zijn partij werd nipt de grootste bij de parlementsverkiezingen van begin april en is aan zet om een regering te vormen, maar slaagde er niet in een akkoord te bereiken met de liberalen van ex-premier Kiril Petkov, de tweede grootste formatie. Gerb rest nu de mogelijkheid om een coalitie met een aantal kleinere partijen te vormen.

De Bulgaarse politiek zit al jaren in het slop. De verkiezingen van april waren de vijfde in twee jaar tijd. Borissov, die zelf in 2020 moest opstappen als premier na een decennium van bewind dat besmeurd was door corruptiezaken, beloofde “koste wat kost” een zesde stembusgang te willen vermijden. “We zijn vastberaden om Bulgarije uit het moeras te halen”, zei hij. Het consensuele profiel van Gabriel moet daarbij helpen.

Gabriel was Europarlementslid van 2009 tot 2017. Toen stapte ze over naar de Europese Commissie, waar ze momenteel bevoegd is voor Innovatie en Cultuur. President Roumen Radev zal haar maandag belasten met de opdracht om een regering te vormen. Lukt dat niet, dan resten er nog twee pogingen om een bewindsploeg samen te stellen. Zoniet moeten de inwoners van de armste lidstaat van de Europese Unie opnieuw naar de stembus.