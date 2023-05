Happy end voor ‘held’ die voorkomt dat buggy de weg op bolt: werkloze man krijgt na reddingsactie job aangeboden

De man op de druk gedeelde bewakingsbeelden uit het Californische San Bernardino blijkt Ron Nessman te heten. Ron zat op het moment van de noodlottige feiten uit te blazen op een bankje nadat hij een sollicitatiegesprek had voor een job als afwasser bij lokaal restaurant Applebee’s.

De vrouw in kwestie was gestopt op de oprit van een carwash en had haar achterneefje net in de buggy gezet, toen een strakke wind het wagentje spontaan deed bollen. Toen Ron Nessman de kinderwagen voorbij zag rijden en de struikelende vrouw om hulp hoorde roepen, sprong hij op en kon hij net voorkomen dat de buggy op de rijweg terecht kwam en daarbij mogelijk in botsing zou komen met een voorbijrijdende wagen. “Ik had niet eens de tijd om erover na te denken”, getuigde Ron tegenover de lokale nieuwszender KOVR-TV. Zijn handelen werd door sommigen als ‘heldhaftig’ omschrijven, maar Ron zelf blijft er nuchter onder. “Ik dacht niet na, maar reageerde gewoon instinctief.”

“Ik had zo’n medelijden met die arme vrouw”, getuigde Ron verder op de zender. “Ik heb zelf neefjes en nichtjes. Ik wil me niet voorstellen dat hen iets overkomt. Ik zou ook niet mezelf kunnen leven als ik niets gedaan had en gewoon had toegekeken.”

Ron Nessman getuigt op de lokale zender KOVR-TV — © rr

Jobaanbieding

Voor Ron Nessman lijkt het hele voorval meer op te leveren dan enkel schouderklopjes van de internetgemeenschap. De man was enkele jaren geleden op de dool nadat zijn vriendin onverwacht was overleden. Hij raakte zijn job kwijt en woonde al enkele maanden in bij zijn zus. Omdat hij dringend nood had aan een inkomen was hij op zoek naar een job en op de dag van de noodlottige feiten ging de voormalige vrachtwagenchauffeur solliciteren voor een job als afwasser in een restaurant.

Of de ‘heldendaad’ er iets mee te maken had, is niet helemaal duidelijk, maar Ron kreeg enkele dagen later alleszins te horen dat hij was aangenomen in het restaurant. Plots heeft de man de jobs voor het kiezen, want hij kreeg ook een job aangeboden als schilder en voor een functie op een booreiland.

“Ik waardeer enorm de kans die Applebee’s me heeft gegeven”, zegt Ron aan de lokale zender. “Het is echt cool.”