Peter Goossens onthult naam van nieuw restaurant in hotel La Réserve

Peter Goossens gaat zijn nieuwe restaurant in luxehotel La Réserve in Knokke ‘La rigue’ noemen. Dat maakt hij bekend in een persbericht. Een naam met betekenis, en volgens Goossens garant voor “finesse en perfectie”.

In ‘La rigue’ zit het Franse begrip ‘rigueur’, wat staat voor nauwkeurigheid, en dat is geen toeval. “Uiterste nauwkeurigheid is een kenmerk eigen aan de internationaal gerenommeerde keukenstijl van Goossens”, zo staat in het persbericht.

Half juli zou het restaurant de deuren openen in luxehotel La Réserve in Knokke-Heist, dat eigendom is van Marc Coucke en Bart Versluys. Zullen dan op het menu staan: klassiekers uit de Belgisch en Franse restaurantkeuken. “In La Rigue blijf ik gaan voor finesse en perfectie, want dat zit nu eenmaal in mijn genen”, zegt Goossens. “Alleen de beste ingrediënten zijn goed genoeg voor mijn gasten, en voor mijn gerechten. Denk daarbij aan toegankelijke klassiekers waarvan ik zelf trouwens zot ben. Zoals steak tartaar, vol-au-vent, salades met vers gepelde Noordzeegarnalen en garnaalkroketten, langoustines, gegrilde tarbot, hoevekip aan het spit, paling in ’t groen en telkens in een topversie geserveerd.”

Goossens laat eind 2023 zijn vermaarde Hof van Cleve over aan Floris Van der Veken, en dat is dus duidelijk niet het einde van zijn culinaire loopbaan. “Het aansturen van dit project is helemaal mijn ding. Leuk dat La Rigue me nieuwe ideeën heeft gegeven. Ik merk dat zowel in het Hof van Cleve als bij het team in Knokke-Heist dat we aan het vormen zijn.”