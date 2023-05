Brits parlement gaat optreden van Londense politie tijdens kroning van koning Charles onderzoeken

In het Verenigd Koninkrijk komt er een onderzoekscommissie in het parlement naar het harde optreden van de Londense Metropolitan Police in het kader van de kroningsceremonie van Charles III. Voorafgaand aan de kroning werden zes leden van de antimonarchistische groep Republic opgepakt. De commissie Binnenlandse Zaken zal zich volgende week woensdag, 17 mei, over de kwestie buigen en zal een aantal getuigen ondervragen.