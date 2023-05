Romelu Lukaku niet, Alexis Saelemaekers wellicht wél aan de aftrap in Milanese halve finale Champions League

De Italiaanse pers laat er weinig twijfel over bestaan. Edin Dzeko zal de voorkeur krijgen op Romelu Lukaku in de spits bij Inter. Dat betekent niet dat we vanavond geen enkele Belg aan de aftrap zullen zien staan in de Milanese derby. Alexis Saelemaekers profiteert van de blessure van Leao en zal diens plaats in de halve finale van de Champions League innemen.

Romelu Lukaku speelde afgelopen weekend 90 minuten tegen AS Roma en scoorde. In de jongste drie wedstrijden die hij aan de aftrap stond, trof hij drie keer raak. Opnieuw op het goede spoor zou je denken. Maar Edin Dzeko, zijn concurrent naast Lautaro Martinez in de spits bij Inter, raakte een week geleden in de midweekmatch tegen Verona twee keer het net. Het werd tijd voor de 37-jarige Bosniër, want het voordeel leek naar Lukaku te kantelen. Het was immers van 18 januari geleden dat Dzeko nog had gescoord. Net op tijd lijkt hij de weg naar het doel te hebben gevonden. Daarom gaan Gazzetta dello Sport en nagenoeg alle Italiaanse kranten en nieuwssites ervan uit dat onze landgenoot ondanks zijn opportunisme weer op de bank zal moeten plaatsnemen. Een invalbeurt zit er wel in.

Leao out, Saelemaekers in

Dit wil niet zeggen dat we vanavond geen Belg aan de aftrap zullen zien. Bij AC Milan lopen er immers vier rond. Aster Vranckx staat niet op de lijst voor de Champions League bij de rossoneri. Die mogen we al schrappen. Divock Origi en Charles De Ketelaere hoeven we evenmin aan de aftrap te verwachten. Zij hebben nog niet gebracht wat ervan werd verwacht. Alexis Saelemaekers is nog altijd de Belg met de meeste speelminuten sinds zijn knieblessure is geheeld. Vanavond mogen we hem dan ook aan de aftrap verwachten. Zij het dank zij een blessure van een ploegmaat.

De Portugees Leao is volgens de Italianen nog niet voldoende hersteld en daarom zou Saelemaekers, net als afgelopen weekend tegen Lazio, zijn plaats op de linkerkant vooraan innemen. Deze keer dus niet als linksachter, de plaats waar hij met de Rode Duivels in de tweede helft van de oefenmatch tegen Duitsland door de mand viel. Wèl links aanvallend. Saelemaekers is niet de grote vedette bij de uittredende Italiaanse landskampioen maar heeft in Milaan een mooie status, nog versterkt door zijn gelijkmaker in de laatste minuut tien dagen geleden op het veld van AS Roma. De trouwe soldaat, wordt hij in San Siro genoemd.