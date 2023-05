Ontdek hier met hoeveel Belgen jij je verjaardag deelt

De kans is groot dat je vandaag ‘Happy birthday’ voor iemand mocht zingen, want op geen enkele dag zijn er meer Belgen jarig dan vandaag. Ontdek hieronder hoeveel landgenoten samen met jou hun verjaardag vieren.

Van de bijna 9,5 miljoen mensen die in ons land geboren zijn, zijn er precies 27.722 jarig op 10 mei. Dat zijn er meer dan op om het even welke ­andere dag. Tussen half april en begin mei wordt het vaakst Happy birthday gezongen, blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Al telt juli de meeste verjaardagen. Benieuwd met hoeveel mensen jij je verjaardag deelt? Zoek dan even hieronder je geboortedatum op.

