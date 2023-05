Opvallende beelden uit Lanaken: jongeman krijgt lift op motorkap van kameraad

In het centrum van Lanaken is woensdagmiddag een bizar tafereel gefilmd. Een jongeman ging op de motorkap van een auto liggen en reed zo een paar honderd meter mee. “De jongeman en de bestuurder kenden elkaar en waren kattenkwaad aan het uithalen”, zegt de vrouw die de video maakte.

De Lanakense vrouw ging woensdagmiddag haar dochter halen van school in de Onderwijsstraat. “Er was wat file in het fietsstraatje”, vertelt ze. “Op een bepaald moment liep de jongeman naar de auto achter mij. Hij en de bestuurder kenden elkaar, want ze waren aan het lachen en riepen iets over een rijbewijs. Daarop ging de jongeman op de motorkap van zijn vriend liggen. Die reed door en draaide zo de Koning Albertlaan in.”

“Ik twijfelde nog of ik niet zou uitstappen om iets tegen die twee te gaan zeggen. Want hoewel het om kattenkwaad ging, was wat ze deden wel heel gevaarlijk. Maar ik wilde ook het verkeer niet verder ophouden. Bovendien vreesde ik dat de jongeren agressief konden worden. Maar ik vond ook dat ze de gevolgen van hun ‘stoer’ gedrag maar moesten dragen. Na een paar honderd meter is de auto uiteindelijk toch gestopt op de Koning Albertlaan. Ik weet niet wat er daarna is gebeurd, want ik ben gewoon doorgereden.” De politie Lanaken-Maasmechelen werd niet opgeroepen voor het incident.

siol