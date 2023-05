Zelfs kinderen werden niet gespaard en mogelijke link met orgaanhandel: massagraf van 133 sekteleden ontdekt in bos

Uit de autopsie van de overleden volgers van de christelijke sekte in het Sakahola-bos in Kenia blijkt dat ze mogelijk slachtoffer werden van grootschalige, georganiseerde orgaanhandel. Er werden tot nu toe al 133 lichamen teruggevonden.

Sofie Geusens Bron: The Guardian, BBC, Nation, CNN, The Star, The Standard, Reuters, Belga, k24tv,

Een onherkenbare, fragiele vrouw. Zo omschrijft de 16-jarige Issa Ali zijn moeder aan The Guardian. Hij zag haar voor het laatst begin dit jaar, nadat ze twee jaar geleden wegtrok om zich aan te sluiten bij de christelijke sekte Good News International Church, onder leiding van de charismatische Paul Mackenzie Nthenge. “Ze vertelde ons dat het de laatste keer kon zijn dat we haar zouden zien. Dat haar aardse leven alle betekenis had verloren en dat ze binnenkort naar de hemel zou gaan. We probeerden haar tegen te houden, maar dat lukte niet. Ze was zichzelf helemaal niet.”

De moeder van Ali zou ondertussen gestorven zijn. Haar lichaam werd vermoedelijk gevonden in een ondiep massagraf in het Shakahola-bos in het zuidoosten van Kenia. Net als de lichamen van 132 anderen.

(Lees verder onder de foto)

Enkele graven in het Shakahola-bos. — © AFP

Jezus ontmoeten

Ruim drie weken geleden werd de lokale politie getipt door mensenrechtenactivisten dat er steeds meer mensen als vermist werden opgegeven in de omgeving. Volgens sommige bronnen zou er sprake zijn van meer dan 200 vermisten, maar ook het cijfer 566 circuleert in de Keniaanse media. Die mensen zouden door Mackenzie naar het Shakahola-bos gelokt zijn met het voorwendsel dat het einde van de wereld er zat aan te komen. Zijn domein van 325 hectare in dat bos zou het nieuwe heilige land worden. Maar eenmaal ter plekke zou hij mensen aangespoord hebben zich uit te hongeren, omdat ze op die manier Jezus zouden ontmoeten, vertelde hij hen.

Op 14 april 2023 viel de politie binnen in het gebied. Daar vonden ze de afgelopen weken tientallen ondiepe massagraven. Op dinsdag stond de teller al op 133 lichamen, maar vermoedelijk zal dat aantal nog fors stijgen. Bij de slachtoffers zijn ook heel wat kinderen. Getuigen vertellen in de Keniaanse media dat de jongsten als eersten moesten sterven.

Het grootste deel van de slachtoffers zou omgekomen zijn door verhongering. Maar er zouden ook tekenen zijn van wurging, slagen en verstikking. Vooral de kinderen werden hardhandig aangepakt.

Orgaanhandel

Dinsdag raakte bekend dat de autopsie van 112 lichamen nog een onthutsend detail aan het licht had gebracht. “Postmortemrapporten hebben vastgesteld dat er organen ontbreken in sommige lichamen van slachtoffers die zijn opgegraven”, zei hoofdinspecteur Martin Munene in een verklaring die is ingediend bij een rechtbank in Nairobi. Er wordt “aangenomen dat de handel in menselijke organen goed gecoördineerd is en dat er verschillende spelers bij betrokken zijn”, zei hij, zonder verdere details te geven.

Minister van Binnenlandse Zaken Kithure Kindiki spreekt voorlopig nog over geruchten in de Keniaanse media en wil de vermoedens van orgaanhandel niet bevestigen.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Al eerder in opspraak

Sinds de ontdekking van het drama in het Shakahola-bos zijn al minstens 25 personen gearresteerd. Onder hen ook de invloedrijke prediker Ezekiel Odero. Zijn bankrekeningen werden bevroren nadat de politie ontdekte dat hij grote sommen geld had gekregen van volgelingen van Mackenzie. Vermoedelijk nadat hij hen had aangespoord om hun bezittingen te verkopen.

(Lees verder onder de foto)

Prediker Ezekiel Odero werd ook opgepakt in verband met het drama. — © REUTERS

Het is voor Mackenzie niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met het gerecht. Eerder dit jaar werd hij al opgepakt voor de moord door uithongering en verstikking op twee kinderen, maar hij werd toen op borgtocht vrijgelaten. In 2017 en 2018 werd hij ook al beschuldigd van het radicaliseren van schoolkinderen en hij zou zijn ‘kerk’ draaiende houden door middel van illegale activiteiten. Die wanpraktijken zouden “al jaren” aan de gang zijn.

(Lees verder onder de foto)

Paul Mackenzie Nthenge wordt momenteel verdacht van terrorisme. — © AFP

Gelukkig konden in de afgelopen weken ook al tientallen mensen gered worden. Volgens de autoriteiten is het mogelijk dat velen zich nog schuilhouden in de bossen.

“Geen verschil met terroristen”

Kenia is een erg religieus land en er zijn al eerdere gevallen geweest waarin mensen naar gevaarlijke, ongereguleerde kerken of sektes werden gelokt. De Keniaanse president William Ruto zei dat er “geen verschil” is tussen malafide dominees als Mackenzie en terroristen. “Terroristen gebruiken religie om hun gruwelijke daden te bevorderen. Mensen als de heer Mackenzie gebruiken religie om precies hetzelfde te doen. Ik heb de verantwoordelijke instanties opdracht gegeven om de zaak op te pakken en de activiteiten van mensen die religie willen gebruiken om vreemde, onaanvaardbare ideologieën te bevorderen, tot op de bodem uit te zoeken.”

Ook Amason Kingi, voorzitter van de Keniaanse senaat, begrijpt niet hoe het drama is kunnen gebeuren. “De zich ontvouwende gruwel van de Shakahola-sekte moet de natie wakker schudden, meer bepaald de Nationale Inlichtingendienst en ons gemeenschappelijk politieprogramma”, zei hij. “Hoe kon zo’n gruwelijke misdaad, georganiseerd en uitgevoerd over een aanzienlijke periode, ontsnappen aan de radar van ons inlichtingensysteem?”

© AP