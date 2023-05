Feyenoord beducht voor bier op het veld tijdens kampioenenmatch, netten moeten onheil voorkomen

LEES OOK. Nederlandse voetbalbond verscherpt maatregelen na helse Klassieker: duel wordt gestaakt als spelers worden geraakt

Feyenoord krijgt zondagnamiddag GO Ahead Eagles over de vloer en is bij winst zeker van de titel. Dat dit in een volgelopen Kuip tot uitzinnige taferelen zal leiden, staat nu al vast. Maar de verscherpte maatregelen van de KNVB met betrekking tot het gooien van zaken op het veld, zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien.

De maatregelen zijn het gevolg van incidenten in de Kuip tijdens de halve finale van de Nederlandse Beker tussen Feyenoord en Ajax. Bezoeker Davy Klaassen werd getroffen door een voorwerp en hield daar een bloedende hoofdwonde aan over. Sindsdien zijn de richtlijnen duidelijk. Als voorwerpen op het veld worden gegooid, dan besluit de scheidsrechter het spel stil te leggen en gaan de teams en scheidsrechters naar de kleedkamers. Als zij de wedstrijd hervatten en er worden opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dan besluit de scheidsrechter de wedstrijd definitief te staken. Als een speler of scheidsrechter vanuit het publiek met een voorwerp wordt geraakt, dan besluit de scheidsrechter direct de wedstrijd definitief te staken.

Feyenoord heeft nu navraag gedaan bij de KNVB of dit ook geldt voor het gooien van bier op het terrein. Het antwoord van de KNVB was duidelijk: ja. En dus heeft de club besloten om de palen en netten die na het incident zijn gehangen om te voorkomen dat er zaken op het terrein gegooid worden, gewoon zullen blijven staan. Supporters hadden er bij de club nochtans op aangedrongen om die te verwijderen, zeker voor de kampioenenwedstrijd van zondag.

Als Feyenoord kampioen speelt, dan zullen zij maandag in de stad gehuldigd worden. Ook hier geldt een absoluut alcoholverbod en zullen mensen gecontroleerd worden op het bezit van alcohol. Deze maatregel geldt om de openbare orde te handhaven.