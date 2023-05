Auto volledig verhakkeld rond boom gevonden, maar geen spoor van bestuurder: politie voert onderzoek

Het is een wonder dat de bestuurder uit dit wrak kon stappen en kon wegvluchten. — © jhm

Het parket en de politie zijn bezig met een onderzoek naar een zwaar, maar bizar verkeersongeval afgelopen weekend in Oostduinkerke (Koksijde). Daar werd een totaal verhakkelde auto rond een boom aangetroffen, maar van de bestuurder of inzittenden was geen spoor. “We onderzoeken wat daar gebeurde”, meldt het parket.

Een passant zag het wrak zaterdagochtend even na 4 uur op de Veurnekeiweg in Oostduinkerke. Op enkele meters van de weg lag een totaal verhakkelde wagen rond een boom. Door de zware schade aan de wagen was het onduidelijk te zien of er nog inzittenden waren. De brandweer, politie, een ziekenwagen en een MUG-dienst kwamen ter plaatse. De brandweer werd opgeroepen om eventueel inzittenden te bevrijden, maar dat moest uiteindelijk niet gebeuren.

“Er werd namelijk niemand aangetroffen in het voertuig”, zegt Patty ‘T Jonck van het parket van Veurne. “Enkel de wagen werd tegen de boom gevonden. Aan de hand van de gegevens van het voertuig, dat een Belgische nummerplaat had, zijn we op zoek naar de eigenaar van de auto om te achterhalen wat daar gebeurde. In ieder geval lijkt het duidelijk dat de bestuurder veel geluk heeft gehad.”

Door de erg zware schade aan de wagen was er ook een mogelijkheid dat de bestuurder uit de auto was geslingerd en daarom zochten de hulpdiensten ter plaatse ook de omgeving af. Dat leidde ook tot niets. Waarom de bestuurder na het ongeval wegvluchtte en welke verwondingen die opliep, is onduidelijk. In ieder geval lijkt het duidelijk dat de bestuurder van geluk mag spreken dat die de zware klap sowieso nog kan navertellen.