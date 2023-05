Syrische president Assad uitgenodigd door Saoedi-Arabië op volgende Arabische top

De Syrische president Bashar al-Assad is door de Saoedische koning Salman uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende top van de Arabische Liga. Die vindt plaats op 19 mei in Saoedi-Arabië. Dat meldt het Syrische presidentschap woensdag.

De aankondiging komt er enkele dagen nadat bekendraakte dat Syrië opnieuw mag toetreden tot de Arabische Liga. Het Syrische lidmaatschap was in 2011 geschorst, vanwege de onderdrukking van een volksopstand voor democratie die in een bloedige oorlog is uitgemond.

De Syrische president “heeft een uitnodiging gekregen van koning Salman” om deel te nemen de jaarlijkse top die dit jaar plaatsvindt in Jeddah, een stad in het westen van Saoedi-Arabië, klinkt het in een verklaring van het Syrische presidentschap. Het was de Saoedische ambassadeur in Jordanië, Nayef bin Bandar Al-Sudairi, die de uitnodiging aan Assad gaf tijdens een ontmoeting in Damascus. Assad woonde in 2010 voor de laatste keer de top van de Arabische Liga bij, voordat hij persona non grata werd.

De afgelopen maanden werden de banden met het Syrische regime van Assad al voorzichtig aangehaald door verschillende Arabische landen. Saoedi-Arabië kondigde dinsdag de terugkeer van zijn diplomatieke vertegenwoordiging in Syrië aan.