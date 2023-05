Ex-politieman krijgt half jaar cel met uitstel voor tonen van wapen bij verkeersdiscussie in Peer

Een 46-jarige ex-politieman uit Bree is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een half jaar cel met uitstel en een boete van 1.600 euro wegens onwettige wapendracht. Hij had op 17 september 2022 tijdens een verkeersdiscussie in Peer zijn dienstwapen, een Glock, getoond. Bij verder onderzoek vond de lokale politie een telescopische wapenstok, een 9 millimeter patroon, zijn politiearmband en pepperspray.

Op de Tichelovenstraat in Peer had de bestuurder van een wagen, waarin een koppel zat, met de lichten geflikkerd, toen ze achter de ex-agent reden. Aan een rotonde waren ze gestopt, waarbij de beklaagde zijn wapen mee naar buiten nam. De 22-jarige vrouw van het koppel had vanuit het voertuig als passagier foto’s kunnen maken van de man met zijn vuurwapen. De opgetrommelde politieploeg kon een duidelijke alcoholgeur bij de veertiger waarnemen. Hij kampte al langer met een drankprobleem.

De man beweerde dat hij nooit de bedoeling had om het koppel te bedreigen. Hij is intussen gestopt bij de federale politie, waar hij bij de directie bescherming DAP actief was en mee instond voor de begeleiding en beveiliging van vip’s en de eerste minister. In principe had hij zijn dienstwapen in een kluis op het werk moeten achterlaten. “Ik ben van nature geen agressief persoon. Ik werkte toen heel veel en ik was heel vermoeid. Intussen werk ik als vrachtwagenchauffeur en heb ik terug rust kunnen vinden. Een psycholoog zei dat ik vorig jaar een black-out heb gehad”, aldus de beklaagde.

Via een advocate vroeg het koppel een schadevergoeding. Vooral de jonge vrouw bleek onder de indruk, want zij worstelde met haar studies als kleuterleidster. Er werd een schadevergoeding van ruim 10.000 euro gevraagd, maar nu is 250 euro provisie toegekend met de aanstelling van een deskundige en een heropening van de debatten op 6 december.

Voor de beklaagde uit Peer vroeg de verdediging de rechtbank rekening te houden met de indertijd stresserende job. “Hij stond met het wapen gewoon in veiligheidshouding”, aldus zijn advocaat die de gunst van de opschorting vroeg, maar dat vond de rechtbank geen gepaste sanctie. “De feiten geven blijk van de gevaarlijke ingesteldheid van de man. Wapendracht leidt tot maatschappelijke onveiligheid”, aldus de rechtbank.