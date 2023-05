Politie massaal aanwezig op school in Willebroek nadat meisje (11) dreigt met ‘school shooting’

De Sancta Mariaschool in de August Van Landegehemstraat in Willebroek. — © Google Street View

De politie rukte woensdagvoormiddag massaal uit naar basisschool Sancta Maria in de August Van Landeghemstraat in Willebroek. Via sociale media zou er een bericht verstuurd zijn waarin er gedreigd werd met een schietpartij. Heel snel rezen er vermoedens dat het bericht afkomstig was van een kind van... 11 jaar oud. Het meisje is voor verhoor meegenomen.

De politie wil geen details over de zaak vrijgegeven. “We hebben een bepaalde melding gekregen en zijn met enkele ploegen naar de school afgezakt. Heel snel werd duidelijk dat er geen gevaar was en dat iedereen veilig was. Er was ook geen enkele reden tot paniek”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Rivierenland.

De school werd ook niet ontruimd. Verschillende bronnen bevestigen ondertussen wel dat alles draait om een bericht dat via sociale media is verstuurd. Een bericht waarin er gedreigd werd met een school shooting. Een schietpartij op school. Heel snel rees evenwel het vermoeden dat het bericht afkomstig was van een elfjarige leerlinge van de school. Dat meisje zou eerder een sanctie hebben opgelopen en zou uit reactie daarop het bericht hebben verstuurd.

Vrij kort na de melding kon de politie het jonge meisje, dat niet op school aanwezig was, aantreffen en arresteren. Ze zal over het voorval worden verhoord.

Niet gerust

Verschillende ouders reageren geschrokken op het voorval. “Gelukkig ging het alleen maar over een dreiging op sociale media. Maar ik voel me hier echt niet gerust bij”, vertelt een moeder. “Het is ook niet de eerste keer dat de kinderen van het gezin voor problemen op school zorgen. Wat als ze hier morgen echt met een wapen staan?”

“Voor mij horen kinderen die zo’n feiten plegen hier niet thuis. Ik en nog ouders hopen dat er gepaste maatregelen worden getroffen en dat we onze kinderen met een gerust hart naar school kunnen brengen.”

Op de school zelf was niemand bereikbaar voor commentaar.