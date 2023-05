Nieuwe gevechten in Soedan ondanks gesprekken tussen beide kampen

In Soedan hebben het leger en de rivaliserende Rapid Support Forces (RSF) woensdag opnieuw gevochten. Volgens ooggetuigenverslagen waren er zware luchtaanvallen en vuurgevechten, vooral in het noordelijke deel van de hoofdstad Khartoem. Ook in de naburige stad Omdurman braken zware gevechten uit. De Soedanese medische commissie rapporteerde gevechten in de stad Kosti, ruim 300 kilometer ten zuiden van Khartoem.

In het land aan de Hoorn van Afrika escaleerde een lang sluimerende machtsstrijd tussen het leger onder bevel van president Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire eenheid van de RSF van zijn vicepresident Mohammed Hamdan Daglo. De twee generaals hadden ooit via gezamenlijke militaire staatsgrepen de leiding in Soedan overgenomen. Vragen over de machtsverdeling leidden tot een breuk tussen de twee kampen, die op 15 april uitmondde in openlijke gevechten.

De gevechten gaan woensdag door ondanks indirecte gesprekken tussen de partijen bij het conflict, die sinds zaterdag plaatsvinden in de Saoedische stad Jeddah. De lokale krant “Sudan Tribune” meldt dat de legerdelegatie geleid wordt door generaal-majoor Abu Bakr Faqiri en bestaat uit twee hoge officieren en een lid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De RSF-delegatie bestaat uit Omar Hamdan, een gepensioneerde legerofficier, Fares al-Nour, RSF-leider Daglo’s persoonlijke adviseur, en Daglo’s broer Algoney Hamdan. Volgens berichten in de media gaan de gesprekken opnieuw over een staakt-het-vuren en het opzetten van humanitaire corridors, maar niet over een duurzame vredesoplossing.

De Verenigde Naties schatten dat reeds meer dan 700.000 mensen door het conflict ontheemd zijn. In totaal 19 miljoen mensen zouden de komende maanden met hongersnood te maken kunnen krijgen, dat is veertig procent van de volledige Soedanese bevolking. VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths spreekt van een “race tegen de klok om mensen in nood te bereiken met levensreddende hulp”.