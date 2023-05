Pakistaanse ex-premier Imran Khan in voorlopige hechtenis geplaatst, onlusten in hele land

De Pakistaanse oppositieleider en ex-premier Imran Khan is woensdag voor een periode van acht dagen in voorlopige hechtenis geplaatst. Dat hebben zijn advocaten meegedeeld. Khan werd dinsdag gearresteerd op verdenking van corruptie. Na een zitting achter gesloten deuren werd beslist om hem in voorlopige hechtenis te plaatsen, meldt advocaat Ali Bukhari.

Khan werd aangeklaagd omdat hij geschenken zou hebben gestolen die hij tijdens zijn ambtstermijn – van 2018 tot 2022 – van andere landen heeft ontvangen. Hij zou de opbrengsten van de verkoop van de waardevolle geschenken verborgen hebben gehouden. De ex-premier heeft onschuldig gepleit. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij een gevangenisstraf en kan hij in de toekomst bovendien geen premier meer worden.

Sinds Khan in april 2022 door een motie van wantrouwen moest aftreden, heeft justitie haast onophoudelijk nieuwe dossiers tegen hem opgestart. Hij wordt in meer dan 100 verschillende zaken aangeklaagd. Zo heeft het National Accountability Bureau, een onafhankelijk anticorruptieorgaan, ook een onderzoek ingesteld naar een vastgoeddeal van vele miljoenen dollars waarbij illegale afspraken met een vastgoedmagnaat zouden zijn gemaakt.

De arrestatie van Khan had dinsdag tot onrust geleid in Pakistan. Zijn aanhangers waren op verschillende plaatsen in het land de straat opgetrokken om te protesteren. Ze staken ook voertuigen in brand en bestormden militaire gebouwen. De politie moest waterkanonnen en traangas inzetten. Om veiligheidsredenen vond de zitting woensdag niet in een rechtszaal plaats, maar wel in een versterkt politiegebouw.

