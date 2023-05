Mediahuis koopt immowebsite van IPM over

Naar eigen zeggen is Zimmo het op een na grootste immozoekertjesplatform in België. Het neemt het merk en de bestaande klanten van Logic-Immo over. “Dankzij deze overname weet Zimmo zijn marktaandeel in Brussel en Wallonië aanzienlijk uit te breiden”, zegt Yves Vanderveken van Zimmo.

De grootste immowebsite in België is immoweb.be, onderdeel van het Duitse mediaconcern Axel Springer.