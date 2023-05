WHO-comité beraadt zich over opheffen gezondheidsnoodtoestand voor mpox

De uitbraak van het mpox-virus (vroeger apenpokkenvirus) in meer dan honderd landen is grotendeels onder controle. In Genève bespreken de leden van het mpox-noodcomité woensdag daarom of de situatie nog steeds de afkondiging van een internationale gezondheidscrisis rechtvaardigt. Het comité werd in juni 2022 voor het eerst bijeengeroepen en adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Alles wijst erop dat het resultaat van de besprekingen ten vroegste donderdag bekendgemaakt wordt.

Afgelopen vrijdag werd ook de wereldwijde coronapandemie door de WHO al bestempeld als “onder controle” en werd het maximale alarmniveau opgeheven.

De gezondheidsnoodtoestand is de hoogste alarmfase die de WHO kan uitroepen, maar noch de afkondiging, noch de opheffing ervan heeft concrete gevolgen. Het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie is bedoeld om regeringen te waarschuwen zodat zij de nodige beschermingsmaatregelen treffen. Of ze die volgen en wat ze precies aan maatregelen nemen, is aan de regeringen zelf om te beslissen.

Het zeldzame virus dook begin mei vorig jaar op in Europa en deed onmiddellijk de vrees voor een nieuwe wereldwijde gezondheidsbedreiging ontstaan, aangezien de ziekte tot dan alleen was opgedoken in een paar Afrikaanse landen. Sindsdien werden zo’n 87.000 gevallen en ongeveer 140 overlijdens vastgesteld in 111 landen. Omdat er op veel plaatsen weinig testfaciliteiten zijn en niet alle getroffenen zich melden, wordt aangenomen dat de wereldwijde verspreiding wellicht al eerder begon en dat de werkelijke infectiecijfers hoger liggen.

De term apenpokken is ontstaan toen het virus in 1958 werd ontdekt bij apen in een Deens labo. Het virus werd later echter aangetroffen bij verschillende diersoorten, vooral knaagdieren. Het eerste geval bij de mens werd in 1970 opgetekend in de Democratische Republiek Congo.