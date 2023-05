Dronken, gewelddadig en verbaal agressief: ‘Inglourious basterds’-acteur in opspraak door grensoverschrijdend gedag op filmsets

Bij het grote publiek is Schweiger waarschijnlijk vooral bekend door zijn rol als sergeant Hugo Stiglitz in Quentin Tarantino’s Inglourious basterds, maar in de Duitse filmindustrie behoort hij ook tot de top. Al zijn de krantenkoppen over hem tegenwoordig allesbehalve positief. In enkele recente artikels in de Duitse media wordt de acteur/regisseur door zijn medewerkers omschreven als dronken, gewelddadig en verbaal agressief.

Op de set van zijn laatste project Manta Manta - Zwoter Teil zou hij op een dag dronken, wankelend en verward gearriveerd zijn. Een productiemedewerker probeerde hem duidelijk te maken dat hij zo niet kon werken en verhinderde de toegang tot de locatie. Schweiger zou daarop woedend geworden zijn en de man in zijn gezicht geslagen hebben. “We merkten onmiddellijk dat hij agressief was”, vertelden aanwezigen aan Der Spiegel.

Het zou ook niet het eerste incident zijn. Andere ooggetuigen vertellen dat hij op sets “voortdurend flipt” en dat hij medewerkers “dom”, “slecht” of “shit” noemt. Tijdens zijn producties zou er een angstsfeer heersen. Zo zou hij intern “keizer” genoemd worden en zijn de andere medewerkers “zijn onderdanen”. Meerderen getuigen ook van paniekaanvallen en scheldpartijen.

Schweiger zelf ontkent, via zijn advocaat, de feiten. Alle “geruchten” die al jaren de ronde deden, waren “ten onrechte als feiten gepresenteerd”. Filmdistributeur Contantin verklaarde ook dat de beweringen “overwegend onvolledig en verdraaiend, en in sommige gevallen weer gewoon onjuist” waren.

“Patriarchale kerels”

“De creatieve en culturele industrie is duidelijk vatbaar voor machtsmisbruik, seksueel getinte aanrandingen en het overtreden van wetten inzake arbeidsbescherming”, zei Claudia Roth, de Duitse minister voor Cultuur afgelopen week. “Ik zeg heel duidelijk dat zelfs artistieke genieën of vermeende artistieke genieën niet boven de wet staan. De tijden dat patriarchale kerels hun machtspositie op de ergste manier misbruikten, moeten echt voorbij zijn. Ook al is het duidelijk dat niet iedereen dat begrepen heeft.” De minister noemde geen namen toen ze het over ‘patriarchale kerels’ had, maar de timing van haar uitspraken is wel opvallend.

De Duitse minister voor Cultuur Claudia Roth. — © IMAGO/Bernd Elmenthaler

(sgg)