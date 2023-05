Hoe Kevin De Bruyne op weg is naar het beste seizoen van zijn carrière: Haaland, extra rust maar ook ‘tough love’ van Guardiola

Versleten? Niks van. Eén maand voor zijn 32ste verjaardag was Kevin De Bruyne in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid weer dé man bij Manchester City. Met een geweldige knal maker van een levensbelangrijk doelpunt, nadat hij eerder ook al de topper tegen Arsenal in het voordeel van City had beslecht. Met 10 goals en 27 assists is ‘KDB’ zelfs op weg naar zijn beste seizoen ooit, met de Champions League als mogelijke kroon op het werk. Maar wat maakt dit seizoen zoveel beter voor De Bruyne?