Iran voert opnieuw zeven executies uit

Iran heeft woensdag zeven mannen geëxecuteerd. Drie mannen werden schuldig bevonden aan drugshandel, de vier andere aan verkrachting. De Verenigde Naties zijn bezorgd over de toename van het aantal ophangingen in het land.

“De terdoodveroordeling van drie leden van de Panjak-bende, een van de belangrijkste kartels die cocaïne verkopen en een van de belangrijkste drugskartels van het land, werd vanmorgen uitgevoerd”, laat het juridische informatie-agentschap Mizan Online woensdag weten. In 2014 werden zes leden van de bende gearresteerd en hadden de autoriteiten cocaïne, opium en methamfetamines in beslag genomen.

De drie mannen werden opgehangen in de gevangenis Ghezal Hesar, vlak bij Teheran, zo laat Iran Human Rights in een persbericht weten. De ngo die opereert vanuit Noorwegen meldt ook de executie van vier andere mannen die veroordeeld werden voor verkrachting. Zij werden opgehangen in de gevangenis van Rajai Shahr.

IHR zette enkele beelden online van de families van de drie mannen die voor drugshandel werden geëxecuteerd en die voor de gevangenis een protestactie hielden in de hoop de executies te kunnen verhinderen. Op de video’s zijn enkele schoten te horen en is te zien hoe de politie traangas en matrakken inzet om de manifestatie uit elkaar te drijven. Eén familielid werd nadien in het ziekenhuis opgenomen met zware verwondingen nadat hij werd geslagen door agenten. De nieuwe ophangingen brengen het totaal aantal executies de voorbije twaalf dagen op 64.

Volker Türk, Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, heeft dinsdag “het ongelofelijk hoge aantal executies dit jaar in Iran” nog veroordeeld. Gemiddeld gaat het om zes executies per week.