“Spelers wilden niet voor 100 euro per punt spelen”: Eersteprovincialer Eendracht Zele gooit handdoek en neemt doorstart in vierde

Zoek komend seizoen niet meer naar Eendracht Zele in eerste provinciale. Het bestuur van de traditieclub heeft immers besloten alle activiteiten in eerste provinciale stop te zetten en een doorstart te maken in vierde provinciale.

“Een bewuste en doordachte keuze”, stelt voorzitter Ivan De Raedt. Hij nam met Nieuwjaar de taak over van Sabine Hoogewijs, die om gezondheidsredenen naar zee verhuisde, en liet meteen een nieuwe wind door de club waaien. “Ik bekijk het iets rationeler dan mijn voorgangster. Enkele maanden geleden hebben we alle kernspelers en sportieve staf een voorstel gedaan om, conform de richtlijnen van Voetbal Vlaanderen, het komend seizoen voor 4.500 euro ofwel 100 euro per punt te spelen. Daarvoor hadden we een budget van 60.000 euro uitgetrokken. Uiteindelijk bleek niemand bereid om op dat aanbod in te gaan en dus is het einde verhaal. Zonder spelers vorm je natuurlijk geen ploeg dus zetten we noodgedwongen een flinke stap terug.”

“Dit betekent niet dat Eendracht Zele van de aardbol verdwijnt”, waarschuwt De Raedt. “Door een doorstart te maken in vierde provinciale schrijven we een scenario dat al veel ploegen ons voordeden. Een scenario dat wellicht nog veel ploegen zullen nadoen de komende jaren. Wij gaan komend seizoen vooral inzetten op de jeugd. Zele heeft altijd al een goede jeugdwerking gehad en ook onze huidige A-ploeg bestond bijna volledig uit eigen jeugdproducten. De A-ploeg zou zelfbedruipend moeten zijn.”

Helemaal nieuwe kern

Er blijven geen spelers aan boord van de A-kern van dit seizoen bij Eendracht Zele. “Het vat was af bij die jongens. Iedereen had al moeten inleveren door de pandemie en nu dus door Voetbal Vlaanderen. Een contract conform de regelgeving van Voetbal Vlaanderen was de druppel voor de spelers. Iedereen gaat andere oorden opzoeken. Die strengere regelgeving en het gegeven dat we naar de rechtbank werden geroepen voor een claim van de RSZ, hebben deze beslissing iets gemakkelijker gemaakt. Feit is dat we voor komend seizoen alleszins al 22 spelers hebben. Allemaal jongens met een Zeelse achtergrond.”

Lange geschiedenis

“Eendracht Zele heeft een lange geschiedenis en is nog nooit eerder zo laag gezakt”, weet De Raedt. “Nu maken we een doorstart met mensen zoals Jurgen Verschueren en Jana Van Cleemput als voortrekkers van het nieuwe project. Ons oude stamnummer (1046, red.) hebben we alvast kunnen behouden. We behouden weliswaar ons provinciale label voor de jeugdwerking, maar kiezen er toch voor om het eerste seizoen louter en alleen gewestelijk jeugdvoetbal aan te bieden. Op die manier hopen we een breder publiek te kunnen bereiken. Na één seizoen maken we dan een evaluatie en omdat we ons provinciale label nog steeds zullen hebben, kunnen we dan nog altijd nieuwe provinciale jeugdploegen opstarten. Dat is echter toekomstmuziek. Laten we het rationeel bekijken en geen stappen overslaan.”