DE INSIDER. Kunnen we het Songfestival winnen? “Gustaph heeft niet de sterkste song, maar wel een geheim wapen”

Het is aan ons! Donderdag staat Gustaph op het Songfestivalpodium voor zijn halve finale. Stoot hij probleemloos door, of is de ontgoocheling nabij? “We staan tegenover de zwakkere landen in de halve finale”, legt insider Arno Van Hout ons uit in deze aflevering. “Maar net die landen zouden weleens tegen de LGBTQ-boodschap van Gustaph kunnen zijn.”