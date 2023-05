Britse tabloid verontschuldigt zich bij prins Harry voor onwettige informatievergaring

De uitgever van onder meer de Britse tabloid The Mirror heeft zich verontschuldigd bij prins Harry voor een geval van onwettige informatiegaring. Dat is bekendgemaakt bij de start van het proces tegen de Mirror Group Newspapers woensdag in Londen.

Verschillende bekende personen, onder wie de prins, startten een rechtszaak tegen MGN voor de vergaring van informatie op een onwettige manier. MGN publiceert onder meer The Mirror, Sunday Mirror en Sunday People. Het proces tegen MGN wordt gevoerd voor het High Court in Londen, en zal verschillende weken duren.

MGN wordt beschuldigd van telefoonhacking, maar het bedrijf ontkent de claims, en stelt dat sommige te laat zijn ingediend. De advocaat van MGN ontkent ook de beschuldigingen van het onderscheppen van voicemailberichten.

Wel verontschuldigt de uitgever zich bij de prins voor een geval van onwettige informatievergaring, en aanvaardt hij dat de prins gepaste compensatie verdient. Zo is toegegeven dat een privéspeurder van een MGN-journalist de opdracht had gekregen om op een illegale wijze informatie te verzamelen over de activiteiten van de prins op een nacht in februari 2004 in een nachtclub.

Prins Harry heeft verschillende zaken tegen Britse media lopen. Naast MGN daagde hij ook de uitgever van de Daily Mail en News Group Newspapers, uitgever van The Sun, voor de rechter.