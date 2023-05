Omstreden Amerikaans parlementslid George Santos opgepakt op verdenking van fraude en witwassen

George Santos, een omstreden Republikeins lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is vrijdag in New York opgepakt op verdenking van fraude, witwassen, diefstal van publiek geld, en valse verklaringen.

Santos (34) wordt ervan beschuldigd zijn donateurs te hebben opgelicht door geld dat bedoeld was voor zijn politieke campagne te gebruiken voor persoonlijke doeleinden ­– zoals het aflossen van persoonlijke schulden en merkkleding te kopen – en door werkloosheidssteun te hebben opgestreken terwijl hij werkte. Hij wordt ook beschuldigd van valse verklaringen aan het Huis van Afgevaardigden over zijn inkomsten en eigendommen.

“Al deze beschuldigingen samen schetsen een beeld van Santos die vertrouwde op herhaalde oneerlijkheid en misleiding om het Congres te kunnen betreden en zichzelf te verrijken”, zegt openbaar aanklager Breon Peace. “Hij gebruikte politieke bijdragen om zijn zakken te vullen, vroeg op onwettige wijze werkloosheidssteun aan die had moeten gaan naar New Yorkers die hun job hadden verloren door de coronapandemie, en loog tegen het Huis van Afgevaardigden.”

Leugens

Santos – die verkozen werd in een rijk district in Long Island – was al langer een omstreden figuur: tijdens en na zijn gewonnen verkiezingscampagne bleek dat de man zo goed als elk aspect van zijn persoonlijke en professionele geschiedenis verzonnen had. Zo loog hij onder andere over zijn universiteitsdiploma’s, zijn professionele ervaring bij grote zakenbanken, en zijn Joodse achtergrond – hij beweerde dat zijn grootouders de Holocaust overleefd hadden, wat niet bleek te kloppen.

Begin maart opende de ethische commissie van het Amerikaanse Congres een onderzoek naar Santos. Het gaat de commissie om het overtreden van financiële regels en het achterhouden van informatie. Bovendien wordt ook onderzocht of Santos zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag.

Ondanks herhaalde oproepen van Democraten en individuele Republikeinen om af te treden, kondigde Santos midden april aan dat hij zich opnieuw kandidaat zou stellen bij de Congresverkiezingen van november 2024. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy liet aan CNN weten dat hij de aanklachten zal bestuderen voor hij beslist of Santos uit het Congres moet worden gezet.