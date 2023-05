Minstens 15 kinderen verdronken na bootongeval in Nigeria

Het incident vond woensdag plaats in de noordwestelijke deelstaat Sokoto. Tientallen kinderen, allemaal tussen 10 en 15 jaar oud, wilden brandhout verzamelen en staken daarom in een boot de Shagari-rivier over. Hoe de boot uiteindelijk kon kapseizen, is nog niet bekend.

Reddingsteams en duikers zijn ingezet om naar de vermiste kinderen te zoeken, maar de hoop om nog levenden terug te vinden is klein, aldus lokale autoriteiten.

Bootongevallen komen regelmatig voor in Nigeria en andere Afrikaanse landen. Vaak zijn eenvoudige houten schepen betrokken, die oud, slecht onderhouden of overbeladen zijn.