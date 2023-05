Griekse politie redt 17 migranten van eilandje in rivier Evros

Griekse grenswachters hebben woensdag zeventien migranten in veiligheid gebracht die een nacht hadden doorgebracht op een klein eiland in de rivier de Evros, nabij de Turkse grens. Smokkelaars hadden hen daar dinsdagavond achtergelaten.

Volgens de Griekse autoriteiten kregen de geredde mensen, onder wie acht minderjarigen, eerst medische hulp en werden ze vervolgens overgebracht naar een registratiekamp. Uit welke landen de personen afkomstig zijn, is nog niet bekend.

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) hebben sinds het begin van het jaar 4.726 migranten via Turkije en Griekenland de Europese Unie bereikt. Volgens experten ligt dat aantal in werkelijkheid nog veel hoger, omwille van smokkel. Migranten betalen vaak duizenden euro’s aan bendes die beloven dat ze hen via Griekenland naar West- en Midden-Europa zullen brengen.