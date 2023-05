Onderzoek naar dagboek van meisje dat Marco Borsato beschuldigt van seksueel misbruik

In de zaak naar vermeend misbruik van een minderjarig meisje door de Nederlandse zanger Marco Borsato wordt onderzoek gedaan het handschrift van het vermeende slachtoffer in haar dagboek. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Het meisje beschreef de vermeende handtastelijkheden – die zouden hebben plaatsgevonden tussen 2014 (toen ze 15 jaar oud was) en 2019, in haar dagboek. Haar moeder, die via een fanclub jarenlang bevriend was met Borsato, ontdekte die passages, en bracht de zaak eind 2021 aan het licht.

Geert-Jan Knoops, de advocaat van Borsato, bevestigt nu dat er onderzoek wordt gevoerd naar het handschrift van het meisje. Dat onderzoek zou moeten uitwijzen of die passages echt door het meisje werden opgeschreven, en of ze niet later werden toegevoegd. Het is niet duidelijk wanneer de resultaten van dat onderzoek verwacht worden.