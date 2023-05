Hartelijk was de ontmoeting in Berlijn tussen de buitenlandministers Qin en Baerbock niet. Qin dreigde met represailles als de EU Chinese firma’s die leveren aan Rusland aanpakt. — © EPA-EFE

Chinese chips die passen in een wasmachine maar ook in tanks, worden veel meer naar Rusland geëxporteerd dan voor de oorlog. Toeval? De EU dreigt nu met sancties tegen de “dual use goods” die officieel aangekocht worden voor burgerdoeleinden, maar misbruikt kunnen worden voor militaire doeleinden.