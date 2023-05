Oekraïense eenheden zeggen terreinwinst te boeken in Bachmoet: “Minstens twee Russische brigades verslagen”

Russische en Oekraïense troepen zijn opnieuw in hevige gevechten verwikkeld geraakt ten zuidwesten van Bachmoet. Dat hebben beide strijdende partijen meegedeeld.

De Oekraïense troepen beweren vooruitgang te hebben geboekt: de Oekraïense strijders zouden 2,6 kilometer hebben kunnen opschuiven in een gebied dat 3 kilometer breed is, meldt opperbevelhebber Andriy Biletski van het Oekraïense Azov-bataljon. In dat gebied bevinden zich geen Russische soldaten meer, zegt Biletski. “Minstens twee Russische brigades werden verslagen, en er werden ook Russen gevangengenomen”, klinkt het nog. Zijn uitspraken kunnen niet door een onafhankelijke instantie geverifieerd worden.

Jevgeni Prigozjin, het hoofd van de Russische huurlingengroep Wagner, had eerder al aangeklaagd dat Russische militaire eenheden hun posities bij Bachmoet hadden opgegeven. “Ze lieten alles achter, renden weg, en lieten het front open over een gebied van bijna 2 kilometer op 400 meter”, klonk het. Prigozjin waarschuwde voor een Oekraïense opmars in Bachmoet langs de flanken van de Wagner-eenheden.