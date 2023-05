VS sturen 24.000 agenten naar grensstreek met Mexico om migrantenstroom te stoppen

De Verenigde Staten hebben woensdag meer dan 25.000 mensen – 24.000 agenten en 1.100 asielcoördinatoren – naar de grensstreek met Mexico gestuurd. De VS willen nieuwe beperkingen rond het asielrecht invoeren voordat enkele maatregelen die in coronatijden werden ingevoerd, worden geschrapt.

Biden gaf dinsdagavond nog toe dat de situatie in de grensstreek tijdelijk heel chaotisch zou zijn bij het stopzetten van de covid-maatregelen, die de instroom van migranten volledig had geblokkeerd. Wie tijdens de voorbije drie jaar illegaal het land binnen kwam, werd zonder pardon weer teruggestuurd en kon geen enkele aanspraak maken op het indienen van een asielaanvraag. Nu die maatregelen zullen worden opgeheven, hebben verschillende migranten zich aan de grens verzameld in de hoop snel de Verenigde Staten te kunnen betreden en er asiel aan te vragen. Het gaat om mensen uit Latijns-Amerika maar ook om Chinezen, Turken of Russen.

In El Paso slapen al lange tijd heel wat mensen op straat, onder een laken dat hen tegen de zon beschermt en op een stuk karton. Volgens de burgemeester zou het gaan om 12.000 tot 15.000 mensen die tegen het einde van het weekend worden verwacht.

Om de lokale autoriteiten bij te staan, heeft de regering aangekondigd om 24.000 agenten, en 1.100 asielcoördinatoren naar de regio te sturen. Er zijn ook al 2.500 Amerikaanse militairen actief, nog eens 1.500 zullen hun collega’s vervoegen in de komende weken.

Tegelijkertijd hebben de ministeries van Justitie en Binnenlandse Veiligheid de laatste hand gelegd aan nieuwe beperkingen op het recht op asiel. Ze werden aangekondigd in februari, zijn het onderwerp geweest van een verplichte raadplegingsprocedure en treden donderdagavond in werking. Voordat asielzoekers - met uitzondering van niet-begeleide minderjarigen - zich aan de grens kunnen melden, moeten ze een afspraak maken met de grenswachters, of reeds een asielweigering op zak hebben van een land waardoor ze zijn gereisd alvorens de Verenigde Staten te hebben bereikt. Als ze dit niet hebben, is hun verzoek onwettig en kunnen ze worden onderworpen aan een versnelde deportatieprocedure, waardoor ze zich vijf jaar lang niet op Amerikaans grondgebied mogen begeven.

De veranderingen zorgen voor heel wat verwarring bij zij die dromen van de ‘American Dream’. “We weten niet wat er gebeurt”, zegt de Venezolaan Michel, die op 300 meter van de grens in Mexico zit te wachten. “Ze slagen er niet in om ons een optie te bieden die ons een grote kans geeft om het land te betreden.”

De nieuwe migratieregels worden ook door mensenrechtenorganisaties met argusogen bekeken. President Biden wordt ervan beschuldigd de harde lijn die door zijn voorganger Donald Trump werd uitgezet verder te zetten.