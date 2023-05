Opvallend: Roel Vaeyens (ex-Club Brugge) wordt sportief directeur bij Italiaanse tweedeklasser Parma

Een Belg bij Parma. De Italiaanse tweedeklasser en cultclub van weleer heeft Roel Vaeyens (44) aangesteld als nieuwe sportieve baas. Vaeyens was eerder aan de slag als sportief directeur bij Club Brugge.

“Hij heeft meer dan tien jaar ervaring”, aldus de huidige nummer zes in de Serie B waar met Elias Cobbaut één Belg voetbalt. “Met zijn talent en professionaliteit kan hij onze club beter en competitiever maken.”

Vorige zomer trok Vaeyens de deur bij Club Brugge na tien jaar achter zich dicht. Hij was bij blauw-zwart achtereenvolgens aan de slag als hoofdscout, technisch verantwoordelijke en sportief directeur. Nu gaat hij zijn ervaring en kennis delen in Italië. Bij Club is Vaeyens vorige zomer vervangen door Tom Caluwé, die overkwam van KV Mechelen.