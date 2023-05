Franse Gemeenschap financiert met omweg Franstalige vzw’s in Vlaanderen en daar kan N-VA niet mee lachen

Met een omweg stroomt geld van de Franse Gemeenschap naar Franstalige vzw’s in Vlaanderen. 800.000 euro vloeit naar de Parijse Assemblée Parlementaire de la Francophonie, die het op zijn beurt verspreidt over vzw’s in de Vlaamse Rand, maar ook in Gent, Oostende en Knokke-Heist. Dat bracht de RTBF aan het licht. Bij N-VA kunnen ze er niet mee lachen. “Wat heeft de Franse Gemeenschap er nu aan om belastinggeld te besteden in Vlaanderen?”, zegt Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout. “On est chez nous, chers amis.”

In het verleden heeft het Arbitragehof al twee keer decreten vernietigd waarmee geld uit de kas van de Franse Gemeenschap naar Vlaanderen vloeide. Dus deden ze het daar maar via de internationale organisatie die de Franstalige cultuur “in de wereld” moet promoten.

“Maar in Vlaanderen is Vlaanderen bevoegd voor taal en cultuur, en is het Nederlands de gemeenschappelijke taal waarin we met elkaar omgaan en samenleven”, zegt Tiebout. “Een overheid zou moeten weten dat er regels en afspraken zijn. Grondwettelijke regels zelfs, in dit geval. Het lijkt me bovendien dat Wallonië en Brussel voldoende uitdagingen hebben en dat dergelijk Franstalig beleid in Vlaanderen allerminst een prioriteit zou moeten zijn.”

Hij zoekt uit welke stappen mogelijk zijn om de situatie te stoppen. (agy)