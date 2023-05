Eersteklassers snoepen weer gretig jeugdspelertjes af van elkaar: welkom in de jungle van de jeugdtransfers

Je kan er niet naast kijken. Jonge voetballers pakken op Instagram graag uit met hun toptransfer: van AA Gent naar Genk, van Anderlecht naar Club of Genk… Het gaat om spelers van 10 tot 17 jaar. De profclubs sloten in 2017 nochtans een gentlemen's agreement om geen minderjarigen bij elkaar weg te snoepen, maar dat bleef een dode letter. Welkom in deze jungle waarin de wet van de sterkste geldt en lepe trucs worden toegepast. Club en zeker Genk zijn het fanatiekst, terwijl Anderlecht klappen krijgt.