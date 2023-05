Jongeren stelen luxehorloges tijdens feestje op Antwerps appartement van Radja Nainggolan

De 35-jarige Radja Nainggolan speelt sinds januari van dit jaar opnieuw in Italië, maar de ex-Antwerpspeler heeft in Antwerpen nog een appartement op het Eilandje. Daar verblijft hij als hij in Antwerpen is en er liggen ook veel van zijn persoonlijke spullen. Het appartement wordt bij afwezigheid van Radja ook bewoond door een familielid, dat dan ook voor de kinderen van de profvoetballer zorgt. In de loop van februari was dat familielid alleen thuis. Radja was met zijn kinderen naar Italië en dus nodigde ze wat vrienden uit.

Radja Nainggolan is tegenwoordig aan de slag bij tweedeklasser SPAL in Italië. — © rr

Enkele dagen later stelde de familie Nainggolan vast dat er verschillende dure spullen gestolen waren. Volgens onze informatie ging het om vijf horloges van het luxemerk Rolex, een halsketting en cash geld. Op camerabeelden van het appartement was te zien dat de diefstal gepleegd werd door enkele gasten die uitgenodigd waren op het feestje toen Nainggolan in Italië zat. De politie werd gecontacteerd en er startte een onderzoek naar de diefstal.

Buit nog spoorloos

Vorige week donderdag vielen de speurders binnen bij twee jongemannen uit Turnhout, een 17-jarige en een 20-jarige. Ze werden allebei in de boeien geslagen en verschenen een dag later voor de jeugdrechter en de onderzoeksrechter. De minderjarige werd volgens onze informatie geplaatst in een gesloten instelling.

“De meerderjarige verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Woensdag werd zijn aanhouding bevestigd door de raadkamer”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket Antwerpen. “Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de feiten.” De buit van de diefstal kon niet gerecupereerd worden.

Nainggolan wenste woensdag niet te reageren op het nieuws over de diefstal en de arrestaties. De voormalige Rode Duivel ging begin dit jaar aan de slag bij tweedeklasser SPAL in de Italiaanse Serie B. In december van vorig jaar werd het contract tussen Antwerp en de flamboyante speler ontbonden nadat Radja meer in het nieuws kwam met extrasportieve escapades dan met flitsen op de Bosuil.

“Disciplinair is hij niet meer in staat om als topsporter te leven”, liet voorzitter Paul Gheysens optekenen. “We hebben geen ruzie, alles is in der minne geregeld.” Bij SPAL speelde Nainggolan de afgelopen maanden mee in tien wedstrijden, hij scoorde één doelpunt en gaf twee assists.