Confrontatie tussen moeder en stiefvader moet voor antwoord zorgen: wie is het meest schuldig aan gruweldood van Raul (9)?

Dat moeder Yoana M. én stiefvader Nicu C. allebei betrokken waren bij de gruweldood van Raul (9) staat intussen buiten kijf. Daarvoor is de verklaring van Iona, de oudere zus van Raul én kroongetuige, te belastend voor beiden. Volgens welingelichte info verklaarde het meisje in een tweede uitgebreid videoverhoor, afgelopen weekend, dat beiden betrokken waren bij het dumpen van Rauls lichaam op 31 januari. Ze verklaarde ook dat beiden agressief waren naar Raul toe. Er is sprake van geregelde klappen, van een uithaal met een thermoskan op diens hoofd, van slagen met een broeksriem en van hem straffen met heet of ijskoud water. De zus moest de twee ook vergezellen bij het dumpen van Raul. Meer nog, ze moest op bevel van Nicu C. mee stenen zoeken om de sportzak met het lichaampje te verzwaren.

De plek waar Raul maanden na zijn dood werd gevonden: de bodem van het Houtdok.

Tweede autopsie

Pas maanden later — nadat ongeruste familieleden in Duitsland en Roemenië aan de alarmbel trokken – vonden speurders het lichaam op de bodem van het dok. Een eerste autopsie kon naar verluidt nog geen duidelijke doodsoorzaak detecteren. Vooraleer het lichaam vrijgegeven zal worden en Raul in het Roemeense Medias zijn laatste rustplaats krijgt, zal nog een tweede “virtuele” autopsie plaatsvinden. Wat dat precies inhoudt, wilde het gerecht niet kwijt. Of de doodsoorzaak ooit aan het licht zal komen, blijft een raadsel.

Stiefvader Nicu C. — © rr

Confrontatie

Zowel de moeder als de stiefvader, gevlucht naar Nederland na de feiten, zitten intussen al een tijdje in een Belgische cel. Eerder deze week werd de moeder onderworpen aan een psychiatrisch onderzoek. Beiden wijzen in hun verklaringen hoofdzakelijk naar elkaar. De mama beweert dat Raul in haar armen stierf, maar dat ze zelf geen mishandelingen pleegde. Een confrontatie tussen beiden donderdagvoormiddag moet enige klaarheid brengen over ieders verantwoordelijkheid. Een ding staat vast: ze waren beiden aanwezig bij het dumpen van het lijkje.