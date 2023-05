Voorzitter Luc Van Thillo en CEO Yorik Torreele reageren op hete hangijzers van het Lisp: “Ondanks de tegenwind zal deze club stappen blijven zetten”

Lier

Sportief een fletse 7 op 27 in de Promotion play-offs, overladen met kritiek in het omstreden dossier rond het jeugdcomplex de Hoge Velden, de twijfels rond de bouw van het nieuwe stadion en de sportieve uitbouw van het eerste elftal, de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor. Het was de voorbije weken zwaar incasseren in de bestuurskamer van Lierse Kempenzonen. Slikken en zwijgen. Zoiets. “We willen een volgende stap zetten en dat gaat gepaard met veranderingen”, geeft voorzitter Luc Van Thillo aan.