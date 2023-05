Illegaal die vrijwillig wil terugkeren naar thuisland, slaat ruiten van auto in nadat uitwijzing afgeblazen wordt

De man uit Roemenië zat sinds enige tijd in het vluchtelingencentrum van Vottem. Hij was bereid zich vrijwillig te laten uitwijzen en zijn vlucht naar zijn thuisland zou dinsdag om 19.55 uur op Zaventem vertrekken. De man werd daarom door de Dienst Vreemdelingenzaken overgebracht naar de luchthaven. Eenmaal op de luchthaven bleek dat er een administratief probleem was. Niet alle papieren voor de uitwijzing waren in orde, dus moest de man mee terug in de bestelwagen naar Vottem. De uitwijzing was afgeblazen.

Dat werd hem teveel. Op de E40 begon hij met zijn voeten te bonken op de ruiten, die het al snel begaven. De man wou, terwijl de auto 120 km/u reed, via het raam ontkomen, maar slaagde daar niet in. Na enkele spannende momenten kon de man overmeesterd worden en teruggebracht naar Vottem.

“Het klopt dat er een administratief probleem was waardoor de uitwijzing is afgeblazen”, zegt Paulien Blondeel. “Eerstdaags zal een nieuwe poging ondernomen worden als het papierwerk in orde is”

Drugsverslaafden

De laatste tijd is er een toename van geweld bij asielzoekers in gesloten centra, bevestigt Blondeel. “Wij wijten dat onder mee aan het grote aantal drugsverslaafden onder de asielzoekers.” Naast het aantal gevallen van geweld bij asielzoekers, zouden die ook steeds vaker aan zelfverwonding doen, zo blijkt uit een antwoord van staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) op een vraag van kamerlid Theo Francken (N-VA).

“Uitgeprocedeerde asielzoekers gaan steeds vaker over tot zelfverminking wanneer ze gedwongen naar hun thuisland worden teruggebracht”, aldus de Moor. Het zou gaan om een relatief nieuw fenomeen. Tussen 2019 en 2021 was er elk jaar maar één geval van zelfverminking voorafgaand aan een gedwongen repatriëring, vorig jaar waren het er zeven en dit jaar al zestien. Het gaat bijvoorbeeld om het inslikken van een scheermesje.

Er zijn intussen afspraken gemaakt tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de luchtvaartpolitie om de praktijk een halt toe te roepen, aldus nog de Moor. Er komen extra fouilles en mensen kunnen tijdens transport geboeid worden.

“Radeloze mensen”

Oppositielid Francken had het over een “vreselijke” praktijk door “radeloze mensen” die “er alles aan zouden doen om hier te blijven”. De N-VA’er stelt ook dat mensen nu vaak gewoon verzinnen dat ze een scheermesje hebben ingeslikt. Dan moeten ze immers naar het ziekenhuis worden gebracht, wat veel tijd in beslag neemt en de repatriëring in het gedrang brengt. Hij riep de Moor op om het fenomeen onder controle te krijgen. “Als dit een nieuw achterpoortje wordt, wordt het heel moeilijk.”

Francken reageerde ook op het incident met de Roemen die illegaal in ons land verbleef: “Nu worden er al ruiten ingestampt door zij die wel willen vertrekken. Stuitend. Dit beleid geeft alleen maar verkeerde signalen.”