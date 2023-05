Schoon volk in San Siro: Jan Vertonghen van de Giro naar de Milanese derby, ook Mario Balotelli en Novak Djokovic in de tribune

Jan Vertonghen vertoeft al sinds het begin van de week in Italië. Maandag en dinsdag was de verdediger van Anderlecht nog op uitnodiging van Soudal Quick-Step in de Giro. Woensdag reisde hij door naar Milaan om er samen met zijn makelaar Tom De Mul, die ook de belangen van Charles De Ketelaere verdedigt, de halve finale tussen AC Milan en Inter te volgen. Vertonghen geniet van een lange vakantie nadat het seizoen er voor Anderlecht al vroegtijdig op zat.

Jan Vertonghen is er vanop de eerste rijen bij. — © Instagram Jan Vertonghen

En er was nog bekender volk in San Siro. Toptennisser Novak Djokovic bijvoorbeeld, die op de foto ging met Milan-spits Zlatan Ibrahimovic. En ook Mario Balotelli, die een verleden heeft bij beide ploegen, werd gespot.

© REUTERS

© REUTERS